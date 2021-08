A Polícia Civil, por meio do Setor de Investigação Geral (SIG) da Delegacia de Ladário realizou a prisão de um jovem de 18 anos suspeito de ter praticado vários crimes patrimoniais na cidade de Ladário. A captura aconteceu na terça-feira, 24/08, em uma residência no bairro Alta Floresta I, no município de Ladário-MS. Após tomar conhecimento dos furtos, os investigadores iniciaram diligências para tentar identificar e localizar o autor, que após ser qualificado teve a prisão preventiva decretada e cumprida. Os crimes foram praticados nos meses de julho e agosto/2021. As investigações prosseguem para apurar toda a dinâmica dos crimes praticados pelo suspeito. Ele foi indiciado e interrogado nos dez procedimentos instaurados e posteriormente recambiado ao sistema prisional, onde ficará à disposição da Justiça.