Durante trabalho policial repressivo realizado na Região Urbana do Prosa, a Polícia Civil, através da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos – Derf, elucidou uma série de Roubos e prendeu um suspeito, de 31 anos, em flagrante delito. Ele seria o responsável por dois assaltos contra mulheres realizados na manhã da última quarta-feira (10).

Após trabalho de apuração, os agentes conseguiram abordar o suspeito em uma das ruas do Bairro Morada Verde. Ao ser entrevistado sobre os fatos, ele confessou a prática dos delitos. Questionado sobre onde havia deixado os aparelhos que acabara de subtrair, ele alegou que havia entregue os dispositivos instantes antes para um morador da “Favela do Mandela”.

Na sequência, os agentes localizaram os aparelhos celulares com a pessoa indicada, de 32 anos, que admitiu que havia recém recebido os dois dispositivos.

No dia 9 de fevereiro, o criminoso teria praticado uma série de roubos com a com a camisa listrada (foto acima). Já no dia 10 (dia da prisão), ele estava com a camisa rosa. A motocicleta utilizada como instrumento do delito (YBR de cor azul) foi encontrada estacionada em uma oficina localizada nas imediações.

Diante dos fatos, os policiais civis empenhados na diligência apresentaram os dois suspeitos na Especializada, sendo o primeiro preso pelo crime de roubo e o segundo autuado por crime de receptação.

Até o momento, a Polícia Civil conseguiu reunir provas de que o autor dos roubos praticou pelo menos quatro assaltos contra mulheres e reforça o pedido para que possíveis vítimas procurem a Delegacia para novas denúncias.

O produto das subtrações foi localizado e será restituído as vítimas. A motocicleta utilizada como instrumento do delito foi apreendia. O autor continua preso e, está à disposição da justiça.