IGUATEMI-MS (Correspondente) – Um homem foi preso por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal da munição. Os agentes apreenderam uma pedra de crack pesando 68 gramas, R$ 1.486,95, uma munição calibre .22 e outros objetos de origem duvidosa como bicicletas, mesas de som, lixadeiras e furadeiras.

A vítima informou aos policiais que seu enteado havia subtraído objetos de sua residência, dentre os quais uma faca de cozinha. Imediatamente, a equipe de investigação saiu em diligências e conseguiu localizar o suspeito do furto. Aos ser questionado, informou que teria trocados os objetos por duas pedras de crack em um ponto de venda de drogas.

A equipe então foi até o local e encontrou a faca furtada e que, posteriormente, foi reconhecida pela vítima. Nesse momento, o dona da “boca-de-fumo” chegou ao local com um veículo VW Gol, sendo preso no ato pelo crime de receptação. O veículo que foi utilizado para transportar a droga também foi apreendido. O proprietário do local foi autuado em flagrante por tráfico de drogas, receptação e posse ilegal de munição e segue preso à disposição da Justiça.