Suspeitos de Chacina são mortos em confronto com a polícia

Dois suspeitos de chacina foram mortos em confronto com a Polícia em Mata de São João, na Região Metropolitana de Salvador. Eles foram localizados numa região de mata por equipes da DEPOM, DENARC e CORE.

A Secretaria da Segurança Pública da Bahia (SSP-BA) não informou a motivação do crime e não divulgou os nomes das vítimas. Exames estão sendo realizados para identificar os corpos achados após a chacina. Três crianças e seis adultos mortos. Sete dos nove corpos encontrados estavam carbonizados

Um quarto envolvido está sendo procurado. Com os criminosos foram apreendidos duas pistolas, carregadores, munição, rádios comunicadores e porções de drogas. Um adolescente de 12 anos sobreviveu foi levado ao hospital com mais de 50% do corpo queimado e já prestou depoimento à polícia.

O Ministério Público da Bahia (MP-BA) informou hoje (29) que acompanha as investigações sobre a chacina.