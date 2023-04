Suspeitos de envolvimento em morte de menina de 3 anos são presos na fronteira

Mais dois homens foram presos acusados de envolvimento na morte da menina Luz Maida, de apenas 3 anos. Os suspeitos são Jorgelino Guanes Benítez, 28 anos, que foi preso na tarde desta segunda-feira, no Bairro Jardín Aurora, na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero, fronteira com Ponta Porã.

Milciades Javier Cristaldo Mongelos, de 32 anos também foi preso como suspeito. Segundo os investigadores, os suspeitos afirmaram ter testemunhado os abusos, porém, a polícia local não descarta a possibilidade de eles terem participado o crime.

O caso

Câmera de segurança flagrou o momento em que um homem leva a menina de 3 anos da casa onde ela morava.

Na imagem, o suspeito aparece carregando a menina no colo. Em determinado momento, a criança se movimenta e acaba sendo agredida com um tapa na cabeça.

Esse foi o último registro de Luz Maida com vida. No sábado, populares encontraram a menina morta, enrolada em uma camisa e em cima da cama de uma casa abandonada em região do Bairro Romero Cuê.

Em uma das versões apresentadas pela mãe, ela confirma ter vendido a menina. Já o padrasto confessou o assassinato na fronteira.

Até o momento estão presos sob suspeita no crime, Aurelia, a mãe, Jorgelino Guanes Benitez, 28 anos, Miguel Angel Lopez Figueiredo e Rocio E. Lopez Figueredo, de 23 anos, com mandado de prisão desde 2016.