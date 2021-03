A PRF prendeu na noite desta segunda-feira (8), três suspeitos de esfaquear e roubar o veículo da vítima, em Campo Grande. A apreensão ocorreu durante fiscalização na BR-262, em Terenos, quando os agentes receberam informações da PM sobre um roubo a uma residência. Os assaltantes fugiram com o veículo após esfaquear a vítima, que foi encaminhada para o hospital. Durante buscas, os agentes localizaram o automóvel suspeito e deram ordem de parada. O motorista não acatou e iniciou fuga. Após perseguição, o carro foi alcançado e três suspeitos foram detidos. No veículo, foram encontradas duas facas e luvas, possivelmente utilizadas no roubo. Um dos envolvidos também possuía mandado de prisão por tráfico de drogas. Os presos foram encaminhados para a Polícia Civil em Terenos (MS).