Após receberem informações sobre uma pessoa que anunciou objetos furtados na rede social Facebook, policiais civis do Grupo de Operações e Investigações iniciaram a investigação e descobriram o local onde o suspeito escondia os produtos.

Na residência, no bairro Jardim Panorama, foram encontradas um jogo de rodas de ferro com calotas, aro 16. Os policiais constataram a existência dos objetos e os dois autores que estavam na casa não souberam explicar a origem dos produtos. Um dos autores informou que pegou o jogo de rodas pela manhã, no mesmo dia, como forma de pagamento de uma dívida, na casa de uma mulher na Vila Fernanda.

Ele mostrou o endereço da segunda autora, contudo a mesma não estava no local. Uma pessoa que morava com ela recebeu a equipe e mostrou os objetos, sendo que também não soube dar explicações sobre a origem. Foi encontrado, ainda, uma bicicleta nova, sem marcas de uso e uma tv de 42 polegadas, escondida embaixo da cama. Todos os envolvidos, com idades de 22, 25 e 37 anos, juntamente com os objetos foram encaminhados para Depac Centro.