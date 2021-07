A Polícia Civil prendeu na terça-feira (6) durante diligências na região do Bairro Jardim Aero Rancho traficantes que estavam em posse de drogas e carregadores de celular que seriam jogados para dentro do presídio. Durante buscas no veículo Voyage, de cor prata, contendo 3 ocupantes foram localizados três pacotes acondicionados com fita adesiva na cor marrom, com escritos “BXX, 1B, LOLO”. Ao abrir um dos pacotes foram encontrados três invólucros de maconha, e nos outros dois pacotes foram encontrados 77 carregadores para celulares, além de um aparelho celular.

Após entrevistados, os ocupantes afirmaram que buscaram os pacotes no Bairro Jardim Tijuca, com uma mulher, esposa de um indivíduo que está preso no Presídio de Segurança Máxima. Informaram ainda que os pacotes seriam entregues numa residência do Bairro Jardim Noroeste e que, posteriormente, seriam arremessados no Presídio de Segurança Máxima. Ato contínuo, os investigadores deslocaram-se até o endereço, momento em que foi localizado um indivíduo em frente ao imóvel e foi apontado pelos ocupantes do veículo como sendo a pessoa que receberia os pacotes para posterior encaminhamento até ao Presídio. Tal indivíduo informou que já havia pego pacotes pelo menos quatro vezes, mas acreditava que eram apenas celulares e que não imaginava que tinha droga.

Já na residência do Bairro Jardim Tijuca foi localizada uma mulher que negou os fatos a ela imputados, porém, em sua residência, foram localizados outros 17 carregadores de celular, fita adesiva, sacola plástica, nos mesmos moldes que foram usados para acondicionar os objetos supracitados. Diante dos fatos, a substância e o veículo foram entregues na DENAR e os 4 indivíduos encaminhados até a DEPAC CEPOL, sendo presos pelos crimes de Tráfico de Drogas, Associação ao Tráfico e Promover a entrada de Aparelho Telefônico em Estabelecimento Prisional.