A Suzano, referência global na fabricação de bioprodutos desenvolvidos a partir do cultivo de eucalipto, está com 160 vagas abertas para um curso inclusivo totalmente gratuito de preparação profissional que será oferecido simultaneamente em Campo Grande (MS) e Ribas do Rio Pardo (MS) a partir de 28 de novembro. A oportunidade é voltada para pessoas de qualquer gênero com deficiência e mulheres, sendo o único requisito para a participação ter idade mínima de 18 anos.

A formação será realizada em parceria com a Alicerce Educação, com o objetivo de promover a inclusão de mulheres e pessoas com deficiência no mercado de trabalho, considerando os desafios enfrentados pelos dois grupos para se desenvolverem profissionalmente. O curso poderá ainda direcionar os(as) participantes à carreira desejada na própria Suzano ou em outras empresas. As inscrições poderão ser feitas até o preenchimento das vagas, apenas por meio dos links:

Inscrições de pessoas com deficiência: https://forms.gle/5hBSTjD6ufBFYWGg7

Inscrições de mulheres: https://forms.gle/BRdydHKvmREnoaJ48

“Na Suzano, temos um direcionador que diz que só é bom para nós se for bom para o mundo, o que nos motiva a ir além dos muros da empresa para fazer parte ativamente do desenvolvimento das regiões onde atuamos. É por isso que, desde que iniciamos a construção da nova fábrica em Ribas do Rio Pardo, temos lançado programas de qualificação gratuitos para atender as nossas futuras operações e também cursos profissionalizantes em diversas áreas. Esse curso para mulheres e pessoas com deficiência é mais um deles, pensado especialmente para incluir ambos os grupos no mapa de oportunidades que estão surgindo na cidade e na capital e vizinha, Campo Grande”, afirma a gerente de Gente e Gestão da Suzano em Mato Grosso do Sul, Angela Aparecida dos Santos.

Durante o curso, os(as) alunos(as) terão aulas de leitura, escrita e matemática vinculadas às temáticas do universo do trabalho; aulas com foco no desenvolvimento de habilidades profissionais e socioemocionais para qualificação profissional; dinâmicas de oralidade e comunicação; e vão acessar conteúdos sobre cadeia produtiva e cultura Suzano. A duração total da formação será de aproximadamente quatro meses, com entrega de certificados ao final.

Serviço

As aulas terão duração de 1h30min e serão realizadas três vezes por semana, em dias e horários a serem definidos e informados aos participantes. Cada município contará um polo para a realização dos cursos, que vai comportar turmas de mulheres e turmas de pessoas de qualquer gênero com deficiência. Em Ribas do Rio Pardo, o polo será o Instituto Misericórdia (Rua Emiliana Arruda de Araújo 375 – Parque Lageado) e, em Campo Grande, o polo será o Instituto Cooperar (Av. Gury Marques, 2748 – Vila Progresso).

Sobre a Suzano

A Suzano é referência global no desenvolvimento de soluções sustentáveis e inovadoras, de origem renovável, e tem como propósito renovar a vida a partir da árvore. Maior fabricante de celulose de eucalipto do mundo e uma das maiores produtoras de papéis da América Latina, atende mais de 2 bilhões de pessoas a partir de 11 fábricas em operação no Brasil, além da joint operation Veracel. Com 98 anos de história e uma capacidade instalada de 10,9 milhões de toneladas de celulose de mercado e 1,4 milhão de toneladas de papéis por ano, exporta para mais de 100 países. Tem sua atuação pautada na Inovabilidade – Inovação a serviço da Sustentabilidade – e nos mais elevados níveis de práticas socioambientais e de Governança Corporativa, com ações negociadas nas bolsas do Brasil e dos Estados Unidos. Para mais informações, acesse: www.suzano.com.br.