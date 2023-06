Syngenta lança tecnologia inovadora para o tratamento de sementes na cultura do milho

Atualmente, o cenário no Brasil para o cultivo do milho é bastante desafiador. Diversas problemáticas como pragas, doenças e variações como altas temperaturas e estresse hídrico podem limitar a produtividade nas lavouras. Para explorar ao máximo o potencial produtivo desta cultura, a Syngenta desenvolveu o Fortenza® Vip Turbo, solução inovadora para o tratamento de sementes, lançada no Brasil. A fórmula exclusiva para a cultura do milho, alia a melhor biotecnologia (Agrisure Viptera®), o melhor fungicida (Maxim® Quattro), dois inseticidas (Fortenza® 600FS e Cruiser® 600FS) e um bioestimulante inovador (Epivio™ Vigor).

“O milho é uma das culturas mais importantes do mundo, sendo fundamental para as indústrias e a produção de alimentos para humanos e animais. Por se tratar de um mercado muito competitivo, o agricultor precisa dedicar atenção especial à lavoura em todos os momentos da safra, inclusive antes do plantio. Nesse cenário, o Fortenza® Vip Turbo é a solução ideal para o produtor, pois controla adequadamente as pragas iniciais, doenças e conta com um potente bioestimulante, fatores importantes para uma melhor produtividade e a alta qualidade dos grãos”, destaca Carlos Tonet, Gerente de Produtos da Syngenta.

O Fortenza® Vip Turbo foi desenvolvido com a biotecnologia Agrisure Viptera®, que auxilia no fortalecimento das plantas; além da solução Maxim® Quattro, responsável por fornecer um amplo controle para o complexo de doenças em sementes e no solo, permitindo que a cultura cresça livre de patógenos e propicie uma germinação uniforme. Além disso, a combinação de dois inseticidas, Fortenza® 600FS e Cruiser® 600FS, permite um controle altamente eficaz, principalmente contra cigarrinhas, percevejos e lagartas, pragas responsáveis por causar grandes prejuízos à cultura do milho.

A composição também conta com o bioestimulante Epivio™ Vigor, desenvolvido exclusivamente para o tratamento de sementes, sendo um promotor fisiológico para auxiliar na superação do grande desafio do campo de fazer com que as plantas atinjam o máximo de seu potencial produtivo.

Cenário do Milho no Brasil

O Brasil deverá produzir mais de 125,5 milhões de toneladas de milho na safra 2022/23, segundo informações da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab). O número indica um aumento de 11%, se comparada à safra anterior. O crescimento na produção total é resultado do aumento de área plantada, principalmente na segunda safra.

“O milho é um dos principais produtos do agronegócio brasileiro e exige a melhor tecnologia para que o grão alcance qualidade e produtividade de forma sustentável e se torne uma cultura cada vez mais competitiva. E, para isso, o produtor deve considerar o tratamento de sementes como um grande aliado no manejo para obter plantas mais saudáveis, vigorosas e livres de pragas”, conclui Tonet.