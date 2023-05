Tabela do Campeonato Brasileiro: Corinthians entra na zona de rebaixamento após a sexta rodada; veja

A sexta rodada do Campeonato Brasileiro de 2023 foi encerrada com os seis jogos deste domingo (14), entre eles clássicos em São Paulo, Minas Gerais e Paraná.

O Corinthians entrou na zona de rebaixamento, ocupando a 17ª posição na tabela do Brasileirão. O time de Vanderlei Luxemburgo empatou com o São Paulo em casa e viu o Goiás ultrapassá-lo após a vitória sobre o Botafogo.

O Alvinegro, aliás, segue líder do Campeonato Brasileiro, apesar do revés que derrubou uma invencibilidade de 15 jogos. O Botafogo tem 15 pontos, e viu Palmeiras (14), Fluminense (13), Cruzeiro e Athletico-PR (ambos com 12) se aproximarem.

De volta à parte de baixo, outro gigante, o Vasco, também corre risco de entrar no Z4. O time carioca, recém-promovido da Série B, está em 16º, com apenas um ponto a mais que o Corinthians, que abre a zona de descenso.

