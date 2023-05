Tabela do Campeonato Brasileiro: Flamengo termina a quarta rodada na zona de rebaixamento

O empate em 1 a 1 entre Corinthians e Fortaleza, nesta segunda-feira (8), encerrou a quarta rodada do Campeonato Brasileiro. O time paulista chegou a ficar na zona de rebaixamento quando o Leão abriu 1 a 0, mas saiu com o gol de Yuri Alberto.

Quem está no Z4, por sua vez, é o Flamengo, que acumula três pontos em 12 disputados. O Rubro-Negro abre a zona de rebaixamento, que tem ainda Goiás, Coritiba e o lanterna América-MG.

Na parte de cima, o Botafogo mantém a liderança com 12 pontos, tendo 100% de aproveitamento no Brasileirão após a vitória sobre o Atlético-MG, no Nilton Santos.

Palmeiras, Cruzeiro e Fortaleza fecham o G4.

Veja a tabela do Campeonato Brasileiro atualizada