A BBC conversou com um jornalista no Afeganistão e, nos últimos oito anos, trabalhou para um meio de comunicação financiado pelo exército alemão. Seu contrato foi encerrado no fim de junho, quando as tropas internacionais começaram a deixar o país. Por razões de segurança sua identidade será mantida preservada. “O Talibã vai me matar se capturar minha cidade”, diz o pai de três filhos. Após a retirada da Tropa dos EUA os combatentes do grupo extremista se sentiram encorajados e estão aumentando sua presença em todo o país tomando distritos das mãos das forças do governo e se aproximando de grandes cidades como Kunduz, Herat, Kandahar e Lashkar Gah. As forças lideradas pelos EUA conseguiram de uma certa forma manter a estabilidade, mas há dúvidas de que o Exército afegão consiga fazer o mesmo. Tomados pelo medo, muitos se esforçam para conseguir um passaporte de saída.