Incêndio que tomou uma tapeçaria e uma loja de tecidos nesta tarde de terça-feira (23) no cruzamento das ruas Barão do Rio Branco e Allan Kardeck em Campo Grande (MS), no Amambaí a princípio teria uma vítima um jovem de 21 anos que estaria no prédio segundo amigos. Segundo informações o Corpo de Bombeiros tenta resgatar o jovem que estaria dentro da loja, conhecida como Casa do Tapeceiro, em meio à fumaça.