Rapaz de 26 anos, com histórico de estupro, lesão corporal e ameaça, foi indiciado nesta quarta-feira (31) pelo crime de importunação sexual, em Campo Grande. Conforme informações da Polícia Civil, no dia 2 de março, a vítima, o contou que saia da academia onde malha, no Parque dos Poderes, quando, no trajeto pra casa, foi abordada pelo sujeito. Ela estava de moto e o suspeito também. “Ele chegou, se aproximou, colocou a moto dele na frente da minha e tentou desligar minha moto, fiquei assustada, mas felizmente consegui fugir”, contou aos policiais. Ao ser identificado e questionado, o autor admitiu o crime. Ele disse que não agrediu a jovem e nem a tocou, mas a abordou porque queria fazer sexo com ela. Diante disso, ele foi indiciado e irá responder pelo crime de importunação sexual.