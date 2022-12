Um homem de 42 anos foi preso após se masturbar na frente de duas mulheres na noite de quinta-feira (15), na Rua 14 de Julho, no Centro de Campo Grande. As vítimas gritaram para o tarado parar que não cessou o ato obsceno. As vítimas gravaram um vídeo da cena e acionaram a Polícia Militar. O suspeito estava deitado na calçada. Ele foi preso e encaminhado para a DEPAC Centro.