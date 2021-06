Uma mulher de 27 anos procurou a delegacia de polícia para denunciar um motociclista que mostrou o pênis para ela em um ponto de ônibus, no Conjunto Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande. Antes de fugir do local, o homem foi agredido pela própria mulher, que foi na direção do assediador.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher estava no ponto de ônibus esperando o transporte para ir para o trabalho. No entanto, ela percebeu que o motociclista passou por ela quando ela saiu de sua casa.

Quando a encontrou, o homem parou a motocicleta do outro lado rua Hugo Pereira do Vale, mostrou o órgão genital para ela e começou a rir, chamando ela com movimentos feitos pelas mãos.

A vítima percebeu outros dois homens próximo do local, que poderiam lhe ajudar. Mesmo assim, a mulher foi em direção ao autor, agarrou o assediador pela gola da camiseta e desferiu vários socos na cara do motociclista. Após as agressões, ele fugiu do local antes que os dois homens pudessem chegar e imobilizá-lo.

A jovem contou na delegacia que não sofreu nenhuma agressão e que o homem ficou quieto sem dizer uma palavra quando ela foi em direção dele, apenas passou a chama-la de louca por várias vezes durante as agressões. O caso foi registrado na 3° Delegacia de Polícia de Campo Grande como ato obsceno.