Em evento no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira, 9, Tarcísio de Freitas (foto) deixou aberta a possibilidade de sair do Republicanos caso a legenda passe a fazer parte da base do governo Lula (PT).

“É uma coisa que eu vou avaliar com o partido”, disse o governador de São Paulo, ao ser questionado sobre as chances de deixar o Republicanos.

“Eu sou contra. Para mim, eu não gostaria de ver o meu partido fazendo parte da base do governo”, completou Tarcísio.