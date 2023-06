Tarcísio é recebido com aplausos na Marcha para Jesus em SP

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), foi recebido pela plateia da Marcha para Jesus com aplausos, gritos e ouviu um “Tarcísio, eu te amo” do apóstolo Estevam Hernandes, da Igreja Renascer, organizador do evento.

Mais cedo, o advogado-geral da União, Jorge Messias, responsável por defender o governo federal em processos na Justiça, foi vaiado pelo público ao citar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O governador de SP fez um discurso carregado de referências bíblicas.

– Se meu povo orar e buscar a minha face e converter dos maus caminhos então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra – afirmou, ao reproduzir um trecho do livro de Crônicas.

– Isso vale para a nossa terra, o nosso estado. O nosso país. A gente tem um caminho. O caminho é se afastar do pecado. Buscar a palavra de Deus, ser obediente aos seus ensinamentos – continuou, pedindo bênçãos para a cidade e sendo aplaudido novamente pela plateia.

Tarcísio orou no palco ao lado do deputado estadual Carlos Cezar (PL), de secretários como o de Turismo, Roberto Lucena, e de Cultura, Marília Marton. O filho do prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), Ricardo Nunes Junior, também acompanhou o governador, já que o prefeito está no exterior.