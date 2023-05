Tarcísio ofusca Lula e fixa salário mínimo paulista em R$ 1.550

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), fixou o novo salário mínimo no estado em R$ 1.550. Projeto de lei com o valor apresentado será encaminhado na terça-feira (2) à Assembleia Legislativa pelas mãos do próprio chefe do Executivo paulista.

O novo piso estadual valerá para todos os trabalhadores. Hoje, a faixa mais baixa tem mínimo em R$ 1.284 e a mais alta é de R$ 1.306.

Se aprovado pelos deputados, o novo piso terá aumento de 20,7% para a primeira faixa e 18,7% para a segunda.

De todo modo, os reajuste representam aumentos bem superiores à inflação acumulada nos últimos 12 meses, de 4,65%, e, ainda assim, praticamente o dobro do aumento aprovado no ano passado, de 10,3%.

O novo mínimo paulista é bem maior que o anunciado em cadeia nacional, neste domingo (30), pelo presidente Lula (PT), em celebração pelo Dia do Trabalho: 8,9%, passando de R$ 1.302 para R$ 1.320.