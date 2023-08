Tasting 2023: evento terá dezenas de rótulos das mais renomadas vinícolas do mundo

O esperado evento de degustação de vinhos da Grand Cru, o Tasting Campo Grande, irá apresentar dezenas de rótulos das mais renomadas vinícolas do mundo, no dia 17 de agosto na Capital.

Será uma experiência imersiva para os apreciadores de vinhos com rótulos selecionados de dezenas de países como França, Portugal, Itália, Alemanha e Espanha e Estados Unidos, Argentina, Chile, Brasil, Nova Zelândia e Uruguai.

Os apreciadores de vinho poderão degustar rótulos renomados, como da premiada vinícola chilena Errazuriz em atuação desde 1870 produzindo os melhores vinhos do mundo. E a argentina Zuccardi, eleita por 3 vezes consecutivas a melhor vinícola do mundo. Outras vinícolas também terão seus melhores exemplares no evento, como a San Marzano da Itália, que entrega rótulos elegantes com o máximo respeito às tradições.

O evento também terá a participação da Queijaria Artesanal MS, loja especializada em queijos artesanais brasileiros, da Sweet Café e Confeitaria e da Charcutaria Pantanal com iguarias e embutidos, além do Bistrô Grand Cru apresentando mini pratos do seu cardápio em edição especial para o evento. O Tasting Campo Grande terá realização única no dia 17 de agosto (quinta-feira) na Grand Cru Campo Grande, das 19h às 23h.

Os ingressos são limitados e podem ser adquiridos pela internet na plataforma Sympla ou diretamente na loja Grand Cru em Campo Grande. A entrada custa R$ 200,00 e o cliente ganha um cashback de R$ 50,00 para compra de vinhos na Grand Cru Campo Grande até 31 de agosto.

A Grand Cru é reconhecida por fornecer uma ampla seleção de vinhos com importação exclusiva, oferecendo mais de 1000 rótulos de alta qualidade. Em Campo Grande, além de loja de vinhos, também conta com o bistrô de segunda a sábado, localizado na Euclides da Cunha, 1114 – Jardim dos Estados.

Serviço

Tasting Campo Grande

Data: 17 de agosto

Horário: 19h às 23h

Local: Grand Cru – Euclides da Cunha, 1114 – Jardim dos Estados

Passaporte: R$ 200 e ganha cashback no valor de R$ 50 para a compra de vinhos

Reservas e informações: 2525-0101