Tatá Werneck desabafa sobre crise de pânico e exercícios físicos; entenda a relação

Tatá Werneck usou as redes sociais para desabafar sobre suas crises de pânico e como os exercícios físicos ajudaram na sua recuperação. O desabafo veio após Rafa Kalimann falar sobre o assunto no último domingo (9), durante participação no quadro Dança dos Famosos, da TV Globo.

“Já fizeram exercício hoje? Eu estou indo fazer o meu. Isso realmente muda muitas vezes. Eu estava vendo o depoimento da Rafa Kalimann falando sobre crise de pânico, até mandei mensagem para ela dizendo que ela foi muito corajosa. É tão importante a gente falar sobre isso na televisão, né?”, contou a atriz em vídeo nos Stories.

Durante o desabafo em rede nacional, Rafa Kalimann revelou o impacto positivo dos treinos de dança para a sua saúde: “Lido com crises de pânico há cinco anos. Na virada de ano, intensificou muito, mas tenho cuidado muito. Foi uma diferença muito grande quando comecei a fazer o Dança, ativou algo muito precioso, algo novo; me desafiar, a minha cabeça, tudo muda. E não tive crise de pânico desde então”, declarou a ex-BBB.

Ciência por trás dos relatos

À CNN, Marilda Lipp, diretora do Instituto de Psicologia e Controle do Stress (IPCS), “o ataque de pânico é algo de grande impacto, assusta e deixa a pessoa muito fragilizada. Ocorre inesperadamente, é abrupto e envolve um medo muito grande de morte.”

O diagnóstico se baseia na presença de pelo menos quatro dos seguintes sintomas: taquicardia, sensação de falta de ar, náusea, tontura, sudorese, tremor, formigamento das extremidades, medo de morrer, medo de ficar louco e/ou sensação de estar fora de si mesmo.

“O exercício físico é um dos quatro pilares do controle do estresse e, consequentemente, do pânico também. Quando alguém se exercita, produz beta endorfina, que pode ser considerada o neurotransmissor do bem-estar”, esclarece a pesquisadora.

No entanto, Marilda faz um alerta: “Muitas vezes, ao praticar exercício físico a pessoa tem alguns sintomas parecidos com os do ataque de pânico, como taquicardia e sudorese […] Em geral quem tem crise de pânico tem também um padrão respiratório deficitário e, por isso, o exercício físico deve ser acompanhado de exercícios de respiração profunda.”

Por fim, quem tem o diagnóstico de crises de pânico precisa fazer o acompanhamento com psicólogos, o que pode ajudar a ressignificar a sintomatologia. “Muitas vezes é necessário também consultar um psiquiatra, pois há excelentes medicações que ajudam a controlar as crises de pânico”, completa Marilda.