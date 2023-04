TCE-MS alinha ações para cumprimento da LGPD

Servidores do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul participaram de uma reunião institucional para tratar sobre o alinhamento das ações referentes ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados – LGPD e Segurança da Informação. O encontro foi realizado na sede da Procuradoria-Geral do Estado (PGE).

Representando o TCE-MS, as assessoras Viviane Lacerda Lopes Nogueira, Rovena Ceccon e Ana Carla Lemes Brum de Oliveira, participaram da reunião que contou com também com a presença da Procuradora-Geral Ana Carolina Ali Garcia, e representantes da SAD, CGE e SGI.

De acordo com Viviane Lacerda, o encontro teve como objetivo a criação de uma integração institucional, por meio de canais regulares de comunicação entre os órgãos públicos engajados, treinamentos e compartilhamento de materiais educativos para adoção conjunta de práticas de governança de dados e verificação de conformidade com a LGPD entre os participantes.

“A integração visa, sobretudo, a melhoria na prestação de serviço público com tomadas de decisões mais especializadas e equânimes, além do compartilhamento de informações para a solução de problemas mais complexos com relação à aplicação da LGPD e a Segurança da Informação”, explicou Viviane.

A coordenadora do Comitê Gestor de Proteção de Dados (COGPD) Ana Carla, salientou, que o encontro foi de extrema importância para os trabalhos que estão sendo desenvolvidos pelo comitê, inclusive, sinalizando à Procuradoria futuros encontros para que o Tribunal de Contas e o Governo do Estado de Mato Grosso Sul estejam sob a mesma ótica no regramento à implantação da LGPD e Segurança da Informação.