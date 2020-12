A Escola Superior de Controle Externo do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (Escoex) disponibiliza a partir do dia 8 de dezembro o curso “A importância dos vereadores como agentes de transformação política e democrática” para capacitar, em especial, os vereadores eleitos para a legislatura no quadriênio 2021-2025, apresentando a eles uma ampla visão do que é ser vereador, seus direitos e deveres e as normas constitucionais que devem servir de orientação no exercício do mandato. Os interessados já podem fazer a inscrição no link

http://www.tce.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/317

A coordenadora geral da Escoex, Sandra Rose Rodrigues Cruz, explica que com base na Carta Magna, os vereadores são agentes políticos, eleitos pela sociedade, atuam no Poder Legislativo municipal, criando e alterando leis, fiscalizando, julgando e auxiliando o Poder Executivo municipal. “Ao dar cumprimento a efetiva e constante orientação do Presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, quanto à orientação dos gestores públicos, apresentamos esse curso enfatizando o papel fundamental que o vereador exerce na consecução de políticas públicas, possibilitando a interlocução com a sociedade por meio de debates e discussões sobre as propostas contidas no Plano Plurianual (PPA), Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e Lei Orçamentária Anual (LOA), resguardado no Art.30 da Constituição Federal, as competências e atribuições do vereador de fiscalizar e legislar, previstas na Lei Orgânica de cada município e no Regimento Interno da Câmara de Vereadores”.

De acordo também com as orientações do Diretor-Geral da Escoex, Conselheiro Waldir Neves Barbosa, esse curso tem o propósito de esclarecer que cabe ao vereador a função de legislar e fiscalizar a administração pública, bem como solicitar informações ao Poder Executivo sobre a aplicação dos recursos e orçamento, com intuito de acompanhar a gestão municipal e seus auxiliares das pastas das secretarias e autarquias, com base em informações do Tribunal de Contas, na intenção de contribuir com o bem comum e com o interesse público.

O curso de 20 horas será ministrado pelo advogado Tércio Waldir de Albuquerque, dividido em 4 módulos : “O que é ser vereador e qual sua importância para o município”; “Principais funções dos vereadores”; “Quais os direitos e responsabilidades do vereador” e “A importância dos vereadores como agentes de transformação política e democrática”.

Tércio Waldir Albuquerque é especialista em direito internacional ambiental, pós-graduando em ciências políticas, analista político de rádio e TV, consultor em direito público e atualmente, assessor de conselheiro no TCE-MS.