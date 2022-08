Três servidores do TCE-MS conquistaram medalhas na Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas do Brasil (OTC), realizada entre os dias 22 e 27 de agosto em Natal, no Rio Grande do Norte. O maior evento esportivo da América Latina envolvendo os membros e servidores das Cortes de Contas reuniu representantes de 26 Tribunais do Brasil e o Tribunal de Contas da República do Uruguai, que participou como convidado.

No total foram 7 medalhas para o TCE-MS. A aposentada Antonia Maria Carneiro ganhou a medalha de prata na modalidade pesca; Leonardo Lima Anache conquistou o ouro na sinuca e Janaína Patrícia Rodrigues ficou com 5 medalhas: ouro na corrida de 10 quilômetros master, 2 pratas nos 100 metros (master e livre) e outras 2 pratas nos 400 metros ( máster e livre).

A delegação de Mato Grosso do Sul teve ainda a participação de outros 7 servidores: Ade Clovis Tavares Marques, Andrea Duailibi Moreira, Carla Maria Lehn, Cesar Augusto Feijão de Moraes, Fernando Daniel Insaurralde, Pedro Eduardo Alves e Ricardo Rivelino Alves.

A delegação sul-mato-grossense foi recebida na manhã desta terça-feira, 30 de agosto, pelo presidente da Corte de Contas do Estado, conselheiro Iran Coelho das Neves.

Foram 5 dias de competições que reuniram mais de mil atletas de todo o País para a disputa em 23 modalidades esportivas coletivas e individuais como basquete, futsal, futebol society, futevôlei, voleibol, vôlei de praia, atletismo, beach tennis, bocha, boliche, corrida, natação, tênis de campo, tênis de mesa, tiro esportivo, pesca, sinuca, pôquer, dominó, damas, xadrez, truco e pebolim.

Fernando Insaurralde, da Divisão de Fiscalização de Engenharia, Arquitetura e Meio Ambiente, que também esteve em Natal, explica que essa é a segunda vez que o TCE-MS participa do evento “Para essa disputa os atletas se prepararam desde janeiro, com treinos periódicos e interação entre os servidores fora do expediente de trabalho, o que aumentou o nível de integração da equipe, formando verdadeiro espírito de equipe.”

O servidor ainda destaca a importância da prática de esportes, “ que é essencial para a melhoria da qualidade de vida dos servidores, tanto em casa, quanto no trabalho, melhorando as condições de saúde física e mental.

A Olimpíada dos Servidores dos Tribunais de Contas (OTC) é a primeira após o período de recesso provocado pela Covid-19. A última edição foi realizada em 2019 na cidade de Manaus-AM. O evento começou a ser realizado em 2005 e desde 2018 passou a ser realizado anualmente pela Associação Nacional Olímpica, Recreativa, Cultural e Social dos Tribunais de Contas do Brasil (ANOSTC).

A próxima edição, em 2023, será a Olimpíada do Pantanal em Cuiabá (MT). O presidente do TCE-MS, conselheiro Iran Coelho das Neves, parabenizou a equipe e o desempenho alcançado. “Vamos começar a nos programar para a Olimpíada do Pantanal e quem sabe levar uma delegação bem maior já que será aqui na região Centro Oeste, em Mato Grosso, nosso estado irmão. É muito importante essa integração do trabalho com o lazer, o esporte.”