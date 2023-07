TCE-MS convida a todos sul-mato-grossense a participar do evento “Primeira Infância”

O Presidente e Conselheiro do TCE-MS Jerson Domingos convida a todos a discutir o “Programa Integrado pela Garantia dos Direitos da Primeira Infância. Evento que acontecerá no Centro de Covenções Arquiteto Rubens Gil de Camilo no dia 4 de Agosto a aprtir das 7 horas com palestras, debates e discusões para que possamos buscar soluções que todos nós queremos.

Esse será um grande momento para que todos nós possamos contribuir e colaborar para aquilo que desejamos apra os nossos filhos, netos e sucessores. Esse programa e esse projeto atinge a Primeira Infância. Estamos aguradando todos de braços abertos.

O objetivo é sensibilizar e engajar toda a equipe da Corte de Contas na operacionalização desse importante programa, que visa garantir um futuro promissor para as crianças sul-mato-grossenses.