TCE-MS fecha parceria e oferece mais uma opção de plano de saúde aos servidores

O convênio com a Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul foi assinado pelo presidente do TCE-MS, conselheiro Jerson Domingos. A parceria firmada pelo Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul e a UNISAÚDEMS tem como finalidade oferecer mais uma opção de plano de saúde, proporcionando, assim, mais qualidade de vida e bem-estar aos seus servidores.

A diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas da Corte de Contas, Elaine Góes, pontuou que a assinatura do convênio foi para atender pedidos dos servidores. “O Tribunal de Contas dispõe também de outros planos de saúde, mas esse, especificamente, os servidores estavam pleiteando há algum tempo, sendo mais um benefício para o servidor poder escolher qual o plano que melhor lhe atende”.

O diretor de saúde e benefícios da UNISAÚDE, Valdecir Escalhar, explicou que a entidade tem como diferencial oferecer aos servidores uma assistência com abrangência nacional. “Uma prestação de saúde de extrema qualidade, que além da assistência, trabalhamos muito com relação à prevenção”.

De acordo com Elaine Góis, a partir da primeira semana do mês de maio, o TCE-MS vai disponibilizar um local para que a empresa explique ao servidor interessado, como funciona bem como os benefícios que o plano de saúde oferece.

PRESENÇAS

Participaram também do ato de assinatura, a gerente de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida do TCE-MS, Tatiana Bazan; o assessor de gabinete, Fadel Tajher Iunes Junior; o procurador do Estado (PGE), Nilton Kiyoshi Kurachi; o diretor financeiro da UNISAÚDE, Artur Massujo Maecawa e o diretor-presidente, José Ramos Ferreira.

UNISAÚDEMS

Caixa de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso do Sul – é uma entidade de direito privado, associação civil, sem fins lucrativos, regida por autogestão, com personalidade jurídica e patrimônio próprio, autonomia administrativa e financeira, inscrita na ANS, sob o nº 42134-1, tendo por finalidade a assistência na saúde suplementar dos servidores estaduais, assim aceitos na qualidade de associados, bem como de seus dependentes regularmente inscritos, na forma prevista no Estatuto Social, Regulamentos e Legislação própria.

Como operadora de plano de saúde, busca proporcionar, dentre outros objetivos, um melhor serviço de qualidade, com destaque para políticas de prevenção de moléstias relacionadas à saúde, além de outros serviços assistenciais de promoção de qualidade de vida saudável.

A empresa é administrada por um Conselho de Administração, de acordo com as normas legais e regimentais pertinentes, com apoio de um Conselho-Geral de Representantes, órgão este de representação dos beneficiários e de caráter deliberativo das políticas assistenciais e financeiras da entidade.

Conta, também, com um Conselho Fiscal, composto por representantes associados titulares, com o objetivo de examinar e aprovar as contas, tendo o suporte de uma Auditoria Independente contratada para tal.

Para solucionar conflitos, existe uma Ouvidoria devidamente constituída dentro das normas nacionais prescritas pela ANS.