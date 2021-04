O TCE-MS multou o ex-prefeito de Ribas do Rio Pardo, José Domingues Ramos (PSDB). Zé Cabelo como é conhecido foi multado devido uma contratação irregular de servidora temporária. Decisão esta publicada na edição desta quarta-feira (31) do Diário Oficial da corte. Segundo os autos do processo uma professora foi contratada temporariamente entre agosto e dezembro de 2016. Na decisão do conselheiro Waldir Neves observou que os documentos apresentados pelo tucano foram insuficientes para justificar o contrato. Assim o relator determinou o não registro da contratação e multou o ex-prefeito em 50 Uferms (Unidades Fiscais de Referência) sendo 20 por falta de documentos. Com valor fixado em R$ 37,78 em março, isso representa R$ 1,8 mil. Zé Cabelo tem 45 dias para quitar a multa.