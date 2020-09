O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul disponibiliza, por meio da SGP e Gerência de Desenvolvimento de Pessoas e Qualidade de Vida, mais uma ferramenta de apoio para que os servidores vivenciem o afastamento social, imposto pela pandemia de Covid-19, com a maior tranquilidade possível. Desta vez a psicóloga e coach Camila Brunetto, por meio de uma palestra online, mostra como vivenciar esse período de uma maneira positiva e construtiva. “Nos últimos seis meses vimos a vida se transformar, a incerteza é muito grande. O momento não é bom ou ruim, o que vai fazer a diferença é como vamos lidar com isso”.

A gerente da Secretaria de Gestão de Pessoas do TCE-MS, Tatiana Bazan, explica que durante todo o período de trabalho remoto, o TCE-MS vem promovendo ações preventivas e educativas voltadas a manutenção de uma boa saúde mental, e o estímulo do autocuidado por parte do próprio servidor. “Foi disponibilizada uma escuta aberta – via mídias digitais – para todos os que sentirem a necessidade de suporte psicológico, além do desenvolvimento e compartilhamento de vídeos – como esse, feito em parceria com a coach Camila. Assim como a física, a saúde mental é uma parte integrante e complementar à manutenção das funções orgânicas. Nesse contexto, a promoção dessa é essencial para que o indivíduo tenha a capacidade necessária de executar suas habilidades pessoais e profissionais”.

Na palestra online “Equilíbrio no caos”, Camila diz que equilíbrio não é perfeição e sim movimento. “Viver é igual andar de bicicleta. É preciso estar em constante movimento para manter o equilíbrio”. Para Camila, essa citação de Albert Einstein exemplifica bem a melhor maneira de manter o equilíbrio nos dias atuais.

Em busca do equilíbrio físico e emocional, Camila destaca 4 pilares – o autoconhecimento, a presença, a inteligência emocional e a atitude positiva. Por meio do autoconhecimento as pessoas vão saber de fato quem são, seus valores, objetivos e dores para a construção de uma vida que tenha sentido. O segundo passo é a presença, a real vivência do momento presente, se desligando do passado e do futuro e, para isso, ela recomenda a prática da meditação.

O terceiro pilar, de grande importância para desenvolver o equilíbrio no meio do caos, é a inteligência emocional que representa 80% do sucesso das pessoas, segundo estudos. “Enquanto não aprendermos a lidar com nossas emoções, com certeza, vamos vivenciar um grande sofrimento”. E por último, e não menos importante, está a atitude positiva, um dos aspectos mais importante para realizar qualquer tipo de coisa na vida. Para Camila, hoje temos muito acesso a informação só que as pessoas e quase nunca colocam em prática. A atitude positiva ajuda a realizar as coisas, olhando sempre para as soluções; faz a vida ir para frente.

A psicóloga finaliza desafiando as pessoas a olhar para dentro, ver os aprendizados que esse momento está trazendo, vivenciar as oportunidades que a vida está oferecendo e avaliar se esse tempo não é uma oportunidade para uma mudança de rota, para um olhar diferente da vida.

A diretora da Secretaria de Gestão de Pessoas do TCE-MS, Elaine Góis dos Santos, reafirma a política de apoio ao servidor da atual administração do conselheiro Iran Coelho das Neves. “Num momento tão excepcional como o que estamos vivenciando, é natural que as pessoas se sintam inseguras e angustiadas. Assim, é de extrema importância que o servidor não se sinta só, abandonado ou esquecido. Sabemos que a saúde emocional do indivíduo reflete não só no trabalho, mas em diversos outros aspectos da vida, e o TCE-MS tem a preocupação de propiciar aos seus servidores uma rotina de vida mais leve e emocionalmente saudável.”



https://www.youtube.com/watch?v=Qfo9d1wmh68&feature=youtu.be Para assistir a palestra, clique