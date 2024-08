TCE-MS orienta jurisdicionados sobre envio dos Atos de Pessoal

Servidores dos municípios, que fazem o envio dos documentos de atos de pessoal por meio do Sistema TCE Digital, vão poder esclarecer dúvidas na próxima sexta-feira, 9 de agosto, de 8h às 12h, em um curso EAD. A capacitação está com as inscrições abertas e será transmitida ao vivo via Google Meet.

O curso é uma iniciativa do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, por meio da Escola Superior de Controle Externo (Escoex), e terá como instrutor o auditor estadual de controle externo, Rafael Ferreira Ribeiro Lima. No EAD, Rafael vai apresentar os temas propostos e, por meio do chat, ele vai responder perguntas que forem apresentadas pelos participantes.

Entre os temas que serão abordados são: Competência do Tribunal de Contas na fiscalização de atos de Pessoal; a Resolução TCE-MS nº 88/2018 (Atos de Pessoal); o Cadastro do Jurisdicionado por meio do E-CJUR, e a Remessa eletrônica dos dados e documentos de Atos de Pessoal ao TCE-MS.

Serviço

Curso: Sistema TCE Digital – envio dos Atos de Pessoal ao TCE/MS

Data: 9 de agosto (sexta-feira);

Horário: das 8h até 12h

Inscrições: https://www.escoex.ms.gov.br/escoex/sge/PreMatricula/Criar/597

Transmissão via Google Meet