TCE-MS recebe Avaliação de metas e resultados da Sanesul

O presidente da Corte de Contas, conselheiro Jerson Domingos, recebeu hoje o relatório da Avaliação das Metas e Resultados na execução no Plano de Negócios 2022 e Estratégia de longo prazo – 2021 a 2025 – da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul).

A entrega foi feita pelo diretor presidente da empresa, Renato Marcílio, junto com o presidente do Conselho de Administração da Sanesul, Álvaro Scriptore Filho.

O diretor Renato Marcílio explicou que esse encaminhamento do relatório é uma obrigação legal, prevista na Lei 13.303/2016. “Independente da parte legal, da obrigação, acredito que esse acompanhamento por parte do Tribunal é fundamental porque trabalhamos sempre para que tudo dar certo, mas erros podem acontecer e queremos poder corrigir, se for o caso, com esse aconselhamento do TCE”.

A Avaliação das Metas e Resultados na execução no Plano de Negócios 2022 e Estratégia de longo prazo 2021 a 2025 da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul) foi aprovada pelo Conselho Administrativo da empresa no dia 26 de abril de 2023.

Renato Marcílio assumiu a direção da Sanesul esse ano e afirma que os resultados são positivos, que está sempre em busca de aperfeiçoamento. “Fiz questão de vir pessoalmente fazer essa entrega ao presidente, conselheiro Jerson, para mostrar o respeito que temos pela Corte de fiscalização , a importância que damos a essa relação entre os Poderes”.