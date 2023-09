TCE publica edital de concurso com salário de R$ 37 mil

O Tribunal de Contas do Estado publicou edital do concurso público para o cargo de procurador de contas substituto do Ministério Público de Contas do Estado. São três vagas e salário de R$ 37 mil.

As inscrições poderão ser feitas de 14/9/23, às 18 horas, até o dia 3/10/23, por meio do endereço

As provas escritas, objetivas e discursivas, serão realizadas no dia 3 de dezembro de 2023, em Campo Grande. As provas serão realizadas em seis fases: prova escrita objetiva; prova escrita discursiva; prova oral; investigação social; avaliação de sanidade física e mental e avaliação de títulos.

Para realizar o concurso, os candidatos deverão preencher os seguintes requisitos: diploma, devidamente registrado, de conclusão de graduação em Direito, formecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC), e três anos, no minimo, de efetivo exercicio de atividade juridica.

