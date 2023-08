TCU libera União para negociar a permanência da CCR na BR-163 e da Rumo na Malha Oeste

Para o presidente do legislativo, o anúncio bilionário reflete bom momento econômico do Estado; nova unidade deve ser construída em 2024

Uma das pioneiras na produção de etanol de milho no Brasil e já atuante em Mato Grosso do Sul, com unidade em Dourados, a Inpasa vai ampliar seu trabalho no Estado lançando nova unidade em Sidrolândia. A novidade foi anunciada nessa terça-feira (1º) durante a realização do MS Day, em São Paulo.

Na volta dos trabalhos legislativos, o presidente da Mesa Diretora da Assembleia Legislativo, Gerson Claro, comemorou a confirmação do investimento de R$ 1,2 bilhão no projeto na produção de etanol de milho em Sidrolândia.

“Este projeto da Inpasa, é mais uma demonstração que se criou em Mato Grosso do Sul um ambiente de negócio que potencializa as vantagens comparativas do Estado, onde o poder público intervém para desobstruir entraves burocráticos, oferece incentivos fiscais e garante infraestrutura”, destacou.

Claro ainda reforçou a importância do Parlamento Estadual em manter o protagonismo na definição de políticas públicas que garantam segurança jurídica para os investidores.

“A Assembleia tem feito a sua parte, votando com agilidade os projetos, abre espaço para o debate que ajuda na solução de gargalos que possam travar os investimentos”, afirmou o parlamentar.

A empresa pioneira na produção de etanol de milho em Mato Grosso Sul, vai se instalar em Sidrolândia, numa área de 98 hectares, já adquirida, às margens da BR-060, no complexo industrial da Seara Alimentos, saída para Campo Grande.

Para o vice-presidente da Inpasa, Rafael Augusto Ranzolin, o Estado tem uma agricultura e produção de matéria-prima bem estruturada, em expansão, assim como segurança e incentivo do Governo do Estado. “Ficamos confortáveis em investir aqui”, comentou o vice-presidente.

Ranzolin também destacou que a empresa começou seu projeto no Estado em 2020 e no final de 2021 começou a produção de etanol, DDG (coprodutos da produção de etanol), óleo e bioenergia a partir do milho. “Nossa unidade em Dourados tem investimento que ultrapassa R$ 2 bilhões. Ao todo são 10 mil empregos diretos e indiretos em toda cadeia”, destacou.

“Temos a certeza que Mato Grosso do Sul está muito pronto para ser industrializado. Política sólida, pontos estratégicos, capacidade de diversificação, logística, nos traz um conforto para darmos um passo a mais no Estado”, concluiu o vice-presidente da Inpasa.

Geração de emprego

Durante o anúncio oficial do investimento, também foram anunciadas 2 mil oportunidades de emprego na área da construção civil. As obras da nova unidade industrial da Inpasa devem começar em 2024.

Quando a indústria estiver funcionando, serão abertas 350 oportunidades de empregos diretos e cerca de 1.750 indiretos. A usina deve produzir 500 milhões de litros de etanol com o processamento de 1 milhão de toneladas de milho por ano.

O etanol será destinado ao uso como biocombustível, além de ser matéria-prima num amplo leque de produtos. Poderá ser utilizado no enriquecimento energético de ração animal, sendo substituto direto do óleo de soja na nutrição, além de aplicação na indústria química para fabricação de tinta.

Outros investimentos

Mato Grosso do Sul já possui R$ 5,5 bilhões de investimentos garantidos, fruto de três empreendimentos com foco em etanol. O anúncio foi feito pelo governador do Estado, Eduardo Riedel durante o “MS Day”, em São Paulo.

Conforme anunciado pela equipe de governo, os 5,5 bilhões de reais correspondem aos investimentos das empresas: Atvos (R$ 3 bi) e Raízen (R$ 1,3 bi), além dos R$ 1,2 bi pela Inpasa. As informações foram detalhadas pelo secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc), Jaime Verruck.

De acordo com o secretário, a Raízen promete expansão do etanol de segunda geração, enquanto a Atvos, que produz açúcar e etanol no Estado, deve realizar investimentos pelos próximos três anos, visando ampliar a base agrícola com a ideia de modernizar a linha de produção desse combustível.

MS Day

Sob os eixos temáticos atração de investimentos, MS Carbono Neutro, Rota Bioceânica, Logística e PPP (Parceria Público-privada), e qualificação de mão de obra o MS Day é uma realização do Governo do Mato Grosso do Sul em parceria com a Federação das Indústrias do Estado de Mato Grosso do Sul (Fiems), na sede da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em São Paulo.

Entre os objetivos do encontro, está o de apresentar as potencialidades do Estado para diferentes segmentos empresariais do País. Na terça-feira, empresários de diversos setores tiveram a oportunidade de conhecer de perto indicadores, programas, projetos e obter mais informações decisivas à atração e tomada de decisão na dinâmica do capital privado.

