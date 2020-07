PRIMAVERA DO LESTE-MT (Correspondente) – Klediston Kelps (22), morreu no último sábado (25), vítima do COVID-19. O técnico de enfermagem foi internado na Rede Municipal no final de junho e seu estado de saúde piorou. Sendo que no dia 18 de julho, foi transferido a UTI, de um Hospital Particular. O enfermeiro atuava numa UPA. A confirmação da morte pelo coronavírus saiu somente ontem (27). O jovem apresentava comorbidades.