Técnico do Santos se pronuncia após “Caso Bauermann”: “exemplo a não se seguir”

Nesta quarta-feira (10), o Santos recebeu o Bahia na Vila Belmiro e venceu por 3 a 0, em jogo válido pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. Logo após o duelo, o técnico Odair Hellmann cedeu entrevista coletiva na parte interna do estádio santista.

Um dos temas mais quentes abordados pelo treinador foi a situação envolvendo o zagueiro Eduardo Bauermann. O defensor foi afastado do Santos após ser citado em denúncia do Ministério Público de Goiás de um possível envolvimento em caso de manipulação de jogos.

Primeiro, nós ficamos bem triste com a situação do Eduardo Bauermann. Se for comprovado, ele tem que pagar e arcar com as ações. Estamos todos tristes: eu, o elenco, vocês (jornalistas). Mas temos que pegar como um exemplo a não se seguir

Odair Hellmann, técnico do Santos