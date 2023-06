Tecnologia na cana pode poupar 3 milhões de hectares em área de plantio

A produtividade média dos canaviais brasileiros deverá aumentar 33% nos próximos anos com a chegada de novas tecnologias para os produtores. Com isso, o país garantirá um volume maior de cana-de-açúcar com redução na necessidade de expansão de área.

Atualmente em 75 toneladas por hectare, o campo brasileiro poderá obter uma produtividade de 100 toneladas em 2040, segundo o CTC (Centro de Tecnologia Canavieira).

As novas tecnologias a serem disponibilizadas pela ciência vão gerar 22 milhões de CBIos (Crédito de Descarbonização de Biocombustíveis) a mais no período e garantir uma agricultura mais sustentável, com redução do uso de diesel, de fertilizantes e de produtos químicos, segundo a empresa.

O relatório de sustentabilidade do CTC mostra que o aumento de produtividade terá um efeito poupa-terra de pelo menos 3 milhões de hectares no período. Essa área que deixará de ser semeada corresponde a 36% do total que o país utiliza atualmente para a produção de cana-de-açúcar.

Para o CTC, o aumento de produtividade está baseado em tecnologias de melhoramento genético, biotecnologia e novas soluções de plantio.

O Brasil é líder mundial na produção de cana, matéria-prima que passou a ser importante também para produção de energia renovável. Neste ano, terá a participação de 19% na matriz energética.

A empresa tem um dos maiores bancos de germoplasma de cana-de-açúcar do mundo, com mais de 4.000 variedades.