Tecnologias para alavancar a cafeicultura pautam evento no Espírito Santo

Hoje, a produção de café Conilon no Espírito Santo é uma das principais fontes de renda para muitas famílias, além de ser a cultura com maior produção no Estado. Visando auxiliar os cafeicultores na melhor tomada de decisão para o sucesso e qualidade dos grãos, a Fortgreen, empresa da Origin Interprises, promove no próximo dia 8 de julho, na região Norte do Estado, na cidade de Sooretama, a partir das 07h30, o “1° Fortgreen Coffee More”.

Este será um evento em que especialistas levarão informações relevantes como nutrição, fisiologia, manejo e crédito para um público de mais de 200 produtores rurais e convidados. Além do grão, haverá também conteúdo sobre mamão e pimenta do reino, que também tem grande relevância no agronegócio da região.

A empresa, que tem um vasto portfólio para nutrição e fisiologia de plantas, preparou quatro palestras para o encontro, são elas: “Café Conilon Clones”, “Nutrição balanceada da cultura do mamão”, “Condução da pimenta do reino” e para finalizar “Gestão agrícola” e “Manejo de pragas do cafeeiro”. Haverá ainda consultores e representantes do banco Sicoob, auxiliando o público sobre custeio e planejamento da safra 2023/24. “Estamos preparados com uma equipe muito experiente e capacitada para levar não só tecnologia de ponta, mas também uma consultoria completa a fim de auxiliá-los a melhorar a produtividade e qualidade dessas três culturas”, destaca o gestor comercial da Fortgreen, Pablo Gabriel Santos Silva.

Soluções para cafeicultura

A Fortgreen tem um amplo portfólio. Falando de cafeicultura, a fim de alavancar a produtividade, a empresa disponibiliza diversos produtos. A linha FortCote por exemplo, é composta por fertilizantes inteligentes que ajustam a liberação dos nutrientes de maneira controlada conforme a necessidade das plantas. Eles possuem uma tecnologia que blinda o fertilizante diminuindo as perdas como: volatilização, lixiviação e adsorção dos nutrientes. Fazem parte dessa linha: Fortblen, Durabor e BioMaxxcote.

Outra ferramenta que a empresa oferece ao mercado é o Pra-Café-Gold, um produto desenvolvido com a tecnologia dry powder e com balanço ideal de nutrientes, ideal para solos mais pobres. Ele é formulado com matérias-primas diferenciadas que combinado com os aditivos químicos incrementam a absorção das plantas e ainda proporcionam maior enchimento dos grãos.

O cafeicultor também pode utilizar o Curative, fertilizante mineral à base de Fosfito de Potássio mais Cobre e Níquel com tecnologia dry poder. Combinados, esses aditivos químicos incrementam a absorção e a penetração dos nutrientes nas plantas. O produto contém Fósforo nutricional, Potássio, Magnésio e Enxofre, promovendo nutrição e proteção na aplicação.

Conhecimento

Durante o evento, o público receberá informações atualizadas em um espaço exclusivo do laboratório de tecnologia de aplicação da empresa. “O objetivo é promover a segurança e confiabilidade que nosso portfólio todo possui. Por isso, convidamos os produtores da região a participar e aproveitar todo esse conhecimento para alcançar mais produtividade em suas lavouras”, finaliza o gestor.