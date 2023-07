Tecnologias são aliadas para evitar fraude em planos de saúde

Planos de saúde e hospitais de Mato Grosso do Sul vêm utilizando tecnologias para facilitar o atendimento aos pacientes e para evitar que seus clientes caiam em fraudes. Desde o início da pandemia de Covid-19, as ferramentas tecnológicas têm mudado a dinâmica das pessoas e facilitado muitos processos relacionados à saúde.

A Unimed Campo Grande, por exemplo, ressalta que usa os canais oficiais de comunicação da empresa e as redes sociais para orientar os usuários a respeito de como se evitar fraudes, auxiliando assim os clientes para que não caiam em golpes.

O uso de aplicativos exclusivos para os clientes realizarem suas solicitações, como para a visualização de resultados de exames e para o pagamento de boletos, também é uma iniciativa que auxilia no combate às fraudes.

Em nota, o plano de saúde informou também que conta com “protocolos e processos parametrizados para preservar a integridade dos beneficiários e da nossa cooperativa, tudo isso sempre em conformidade com a legislação vigente”.

Iniciativas de segurança também são utilizadas por hospitais. É o caso do El Kadri, o qual, além de ter um plano de saúde próprio, atende clientes de outras empresas. A instituição informa que tem um sistema com as operadoras para dar seguridade aos seus atendimentos.

O hospital também pontua que tem uma equipe de auditoria interna para análise dos atendimentos e que realiza seu faturamento por meio de um sistema eletrônico parametrizado em conformidade com os manuais de auditoria das operadoras de saúde, o que visa maior seguridade e a prevenção contra fraudes.

Segundo a edição deste ano do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, o número de golpes virtuais aumentou 174,8% em 2022 no Estado, quando foram registrados 2.524 casos de estelionato por meio eletrônico, o que dá uma média de 6 vítimas por dia em Mato Grosso do Sul.

Sendo assim, iniciativas que têm como principal intenção evitar fraudes para as unidades hospitalares e para os planos de saúde seguem a linha de segurança que deve ser adotada para impossibilitar esse tipo de crime virtual.

ATENDIMENTO

A tecnologia também pode ser um auxílio no atendimento aos pacientes. A Unimed aponta que tem um Pronto Atendimento Digital, o qual foi implantado recentemente com o intuito de atender demandas de baixa complexidade, ou seja, casos que não são urgência nem emergência, de forma remota.

O usuário pode relatar os sintomas por meio da triagem virtual, gerando um resultado



e uma orientação, que, segundo a Unimed, pode ser um atendimento humano e/ou monitoramento remoto durante alguns dias.

O médico cardiologista Eduardo Conceição Reigota atende no setor de telemedicina da Unimed Campo Grande desde a pandemia. O principal motivo para a implantação dessa tecnologia na atividade foi dar mais opções aos pacientes, que muitas vezes, por conta do isolamento social, procuravam atendimento por meio de telefone e teleconsulta.

“De certa forma, evitava muito o fluxo ao hospital desnecessariamente para alguns casos. Por outro lado, também tinha a possibilidade de iniciar tratamentos de acordo com a evolução do paciente. E isso, logicamente, ficou difundido em todo o País, e depois o Conselho Federal de Medicina veio regulamentando essas ações médicas por meio da telemedicina”, relata o especialista.

A psicóloga Mariela Nicodemos também atende pacientes virtualmente. A iniciativa que começou em abril de 2020 segue até hoje. Entre os motivos apontados está a facilidade para as pessoas que não conseguem estar toda semana no consultório, seja por conta de viagens, seja pelos contratempos no dia a dia.

“E democratiza também, porque eu acho que ele [atendimento remoto] leva a possibilidade para mais pessoas que não teriam condições de sair de casa. As vezes é uma pessoa com alguma deficiência, mulheres que são mães solo que têm dificuldade de onde deixar seus filhos”, exemplifica.

A terapeuta relata que há alguns fatores que devem ser respeitados para que não haja perda de qualidade, como o local em que o paciente e o profissional estão, os acordos em relação a vestimenta e o sigilo respeitado.

Para quem é contra, a preferência e o perfil de alguns pacientes que não conseguem estabelecer vínculo e se sentir à vontade com a distância influência. Ou seja, não é um tipo de atendimento para todos.

Atualmente, a psicóloga atende oito pacientes ainda no modelo virtual, tanto da Capital quanto de outras cidades, como Dourados e Corumbá. Ela também faz consultadas para pacientes do Amazonas e da Alemanha.