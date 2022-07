Preocupado em possibilitar mais saúde aos cidadãos de Nova Alvorada do Sul, o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) solicitou ao Governo do Estado, em caráter de urgência, gestões e a viabilização de recursos para aquisição de um aparelho Autoclave 200 litros, para equipar o Hospital Municipal Francisca Ortega, localizado no município.

O deputado relata em sua proposição que como se trata de um aparelho essencial nos procedimentos hospitalares, utilizado para a esterilização e descontaminação dos materiais cirúrgicos, a Autoclave assume importância vital nos hospitais. “Assim, diante da falta de recursos financeiros nas administrações municipais, como é o caso de Nova Alvorada do Sul, e sem a possibilidade do direcionamento de verbas por meio de emendas parlamentares, em respeito à população e em busca de garantir um atendimento de saúde de qualidade e eficiência solicitamos ações conjuntas e o imprescindível apoio, tanto do Governo do Estado quanto da Bancada Federal do Estado de Mato Grosso do Sul, neste atendimento”, finaliza Zé Teixeira.