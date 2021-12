Em busca do fortalecimento das cadeias produtivas, bem como seu desenvolvimento para a classe dos pequenos produtores rurais de Douradina, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM) apresentou indicação solicitando aos deputados federais e senadores representantes de Mato Grosso do Sul na Câmara dos Deputados e Senado Federal, com cópia para a Ministra de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, solicitando a união de esforços na viabilização de recursos federais para a aquisição de 01 trator agrícola 140 CV, visando atender os Pequenos Produtores Rurais do município.

Em sua justificativa, Zé Teixeira esclarece que o principal objetivo desta aquisição é a melhoria da qualidade dos serviços oferecidos a toda a população, em especial os pequenos produtores daquele município.

“Este atendimento possibilitará melhores condições para o plantio da safra, aumentando a eficiência e contribuindo para o aumento da renda familiar, bem como a diminuição do êxodo rural, razões estas que contamos com o providencial apoio e ações desta Bancada Federal representativa de nosso Estado de Mato Grosso do Sul, juntamente ao Ministério da Agricultura”, finaliza o parlamentar.