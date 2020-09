Nesta quarta-feira (30) os telefones fixos do Fórum de Campo Grande estarão indisponíveis o dia todo, pois a operadora telefônica responsável pelas linhas do Poder Judiciário fará uma troca da fiação antiga por uma fiação moderna. Alguns ramais aliás, já estão desativados desde hoje (29). O retorno do funcionamento normal da rede telefônica está previsto para quinta-feira, dia 1º de outubro.

Para quem necessita entrar em contato com setores do Fórum ou varas específicas, pode acessar os canais de comunicação do TJM (https://www.tjms.jus.br/servicos/pabx/index.php) e procurar pelos números de celulares disponíveis e endereços de e-mail dos respectivos setores.