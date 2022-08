A prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, vai receber na próxima quinta-feira(18), durante o 1º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes, o prêmio Prefeito Inovador 2022, conferido pelo grupo Rede de Cidade Digital. O projeto de atendimento por Teleinterconsulta, instalado em 9 Unidades Básicas de Saúde da Família da Capital, foi uma das 17 inovações tecnológicas implantadas no Estado para maior melhorar a eficiência dos serviços públicos oferecidos à população.

Adriane Lopes avalia que o prêmio é mais um reconhecimento dos investimentos feitos nos últimos 6 anos, para consolidar Campo Grande numa cidade inteligente, onde a tecnologia tem sido usada como ferramenta de inclusão social e garantia de maior eficiência nos serviços públicos.

Campo Grande ocupa a 13ª posição entre as cidades mais inteligentes do País, segundo ranking do Connected Smart Cities. Nos últimos anos, foram desenvolvidos diversos projetos que não só desburocratizaram os serviços públicos como deram mais transparência e agilidade aos processos. A Prefeitura já implantou projetos como o Fala Campo Grande, o Conecta Campo Grande, o Alvará Imediato, o Portal de Certidões, o Portal +Obras, o Nota Premiada Campo Grande, o Matrícula On-line e o Monitora Saúde.

Sobre o Teleinterconsulta

Através da web conferência, o profissional de saúde utiliza atendimento compartilhado entre paciente, médico assistente e especialista. O paciente marca a consulta no seu posto e o médico da unidade acompanha a consulta virtual.

Desde março na Unidade de Saúde da Família (USF) do Bairro Moreninhas, o médico residente em Saúde da Família e Comunidade, Bruno Luiz Nunes, garante que com a Teleinterconsulta é possível agilizar o diagnóstico e tornar os tratamentos ainda mais precoces e eficientes, além de qualificar os encaminhamentos para a rede especializada.

“Com isso se reduz o tempo de espera para atendimento especializado, a demanda reprimida e o deslocamento dos usuários. É uma vantagem enorme para o paciente que muitas vezes teria que se deslocar até uma unidade especializada ou a um hospital para ter acesso ao atendimento. Conseguimos dar uma resposta mais rápida ao paciente”, explica Bruno.

Quem já passou pelo atendimento aprovou a consulta, como a dona de casa, Aparecida de Jesus Rezende de Souza, 65 anos, que foi atendida no posto da Moreninha, perto da sua casa. “Isso é maravilhoso, mesmo distante eu me senti bastante acolhida porque o médico aqui nos dá esse respaldo, e vai nos auxiliando quando precisamos responder algo”, disse ela satisfeita com o atendimento.

A Teleinterconsulta começou em duas unidades e hoje já acontece em nove com o serviço implementado nas especialidades de cardiologia e psiquiatria. O objetivo é ampliar o acesso dos pacientes a consulta com um especialista. O serviço já acontece nas Moreninha, Tiradentes, Batistão, Coophavilla, Parque do Sol, Itamaracá, Vida Nova, Noroeste e Oliveira.

Serviço: 1º Congresso Sul-Mato-Grossense de Cidades Digitais e Inteligentes – 18 e 19 de agosto, no CREA – MS (Rua Sebastião Taveira, 268 – Bairro São Francisco). A programação completa do evento pode ser conferida pelo https://www.sympla.com.br/rcd