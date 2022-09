Igualdade. Rose Modesto insiste em buscar a igualdade em todas as áreas e, como candidata a governadora de Mato Grosso do Sul, ela garante desde já que esse lema será colocado em prática. Um exemplo de aplicação disso é na educação e no trato com os servidores públicos, onde Rose frisa que vai equiparar salários já no primeiro ano de governo.

“O professor contratado, temporário, hoje recebe praticamente a metade de um concurso. Isso é injusto, pois são 12 mil professores nessa situação. A aula é a mesma. A escola é a mesma. Temos que solucionar isso e sabemos que o impacto será grande, mas vamos fazer. Tem que ter coragem para mudar as coisas e resolver problemas”, frisa Rose.

A educação é um dos setores primordiais defendidos por Rose Modesto (União Brasil) não apenas nesta campanha, mas em toda sua trajetória política – iniciada em 2008, como vereadora em Campo Grande. Desde então, ela foi vice-governadora, secretária estadual de Assistência Social e deputada federal (mandato em andamento).

“Sou de uma família humilde, que morava numa tapera em Cultura, distrito de Fátima do Sul, e graças à educação tive a oportunidade de crescer e vencer. Quero cuidar do nosso povo para que eles tenham as mesmas oportunidades. Quanto mais investirmos na educação, menos vamos precisar gastar em outras áreas lá na frente. Isso é comprovado”, destaca Rose.

A candidata a governadora de Mato Grosso do Sul tem dentro de seu plano de governo também como meta na educação ampliar o investimento em tecnologia nas escolas estaduais, inserindo professores e alunos em um contexto moderno de ensino.