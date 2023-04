“Temo pela vida dele”, diz deputado Rodolfo Nogueira sobre fotógrafo petista flagrado em imagens no 08 de Janeiro

Fotógrafo da agência de notícias britânica Reuters Adriano Machado, que também é militante do PT, aparece nas imagens gravadas pelas câmeras do Palácio do Planalto e que vazaram pela CNN, nos atos do 08 de janeiro. O deputado federal Rodolfo Nogueira declarou que teme pela vida do profissional, “esse grupo (PT) é capaz de tudo”, declarou o parlamentar.

Adriano Machado é conhecido por capturar imagens de protestos e manifestações. No dia 08 de janeiro, Machado é flagrado pelas câmeras de circuito interno do Palácio do Planalto registrando os momentos em que manifestantes entraram em salas do local.

Segundo imagens das câmeras de segurança obtidas pela CNN, Adriano Machado é um militante ativo que teria ajudado pessoas a depredar prédios públicos no dia 8 de janeiro em Brasília. Ele teria participado de diversos atos violentos, mas sempre escondeu sua identidade por trás de sua câmera fotográfica.

O deputado Rodolfo Nogueira teme pela vida do profissional que deverá ser ouvido na CPMI dos atos do dia 08 de janeiro. Nogueira lembra dos prefeitos mortos do PL, bem como da facada que o presidente Bolsonaro levou de um criminoso que já foi filiado ao PSOL.