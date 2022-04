Devido o sistema de alta pressão atmosférica, as temperaturas no Estado serão amenas nesta terça-feira (19), com tempo seco e com sol, com poucas nuvens. As temperaturas devem subir nos próximos dias, mas sem grande alteração.

Segundo a meteorologista Valesca Fernandes, coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), na região norte do Estado, em Coxim, os termômetros devem marcar 33° C (máxima) e 16°C (mínima). Já na Capital a previsão é de máxima de 30°C e a mínima entre 15°C e 17°C. Mesmo cenário da segunda-feira (18).

Para a região do Pantanal, em Corumbá, a temperatura máxima prevista é de 32°C, tendo a mínima entre 15 e 17°C. Já em Ponta Porã, na região sudoeste de Mato Grosso do Sul, a máxima deve chegar a 27°C – mínima de 14°C.

Três Lagoas, na região Oeste, tem clima parecido com o restante do Estado, chegando a 32°C (máxima), tendo a mínima entre 15°C e 17°C.