Temperaturas elevam-se gradativamente durante a quinta-feira em MS

A aproximação de uma frente fria, aliada ao intenso fluxo de umidade e atuação de um sistema de baixa pressão atmosférica no Paraguai favorecem o aumento de nebulosidade e chuvas, com destaque nas regiões sul e sudoeste de Mato Grosso do Sul. Essa é a previsão do Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima) para esta quinta-feira (22).

Apesar disso, as temperaturas se elevam gradativamente no Estado. Na região pantaneira, mínima de 22°C em Corumbá e de 20°C em Aquidauana e máxima de 29°C nesses municípios. Na região sudoeste, Porto Murtinho amanhece com 20°C e atinge os 27°C ao longo do dia. No norte, em Coxim, termômetros ficam entre 17°C e 31°C. No Bolsão, Três Lagoas terá 15°C pela manhã e 29°C durante a tarde.

Em Campo Grande, a mínima será de 18°C e a máxima de 28°C; em Dourados, a temperatura varia entre 17°C e 26°C. No leste do Estado, em Anaurilândia os termômetros marcam 18°C na manhã e 26°C durante a tarde. Na fronteira com o Paraguai, Ponta Porã começa o dia com 18°C e atinge os 24ºC nos períodos mais quentes; no Cone-sul, Iguatemi terá 17ºC de mínima e 24°C de máxima.

João Pedro Flores, do Programa de Estágio Supervisionado

Foto: Álvaro Rezende