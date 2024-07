Temperaturas permanecem amenas e quinta-feira tem probabilidade de chuva fraca a moderada

A previsão do tempo para esta quinta-feira (11) indica chuvas de intensidade fraca a moderada principalmente nas regiões Sul, Sudeste e Sudoeste de Mato Grosso do Sul. De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a aproximação de uma frente fria aliada ao intenso transporte de umidade reforça o tempo instável.

Nas regiões norte e Bolsão, o tempo deve ficar mais firme, com aberturas de sol e aumento de nebulosidade, porém, não se descarta a probabilidade de chuvas de intensidade fraca. Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas acima da média.

A mínima prevista para Campo Grande é de 13°C e a máxima de 25°C. Em Dourados, o dia inicia com 12°C e chega aos 16°C nos horários mais quentes. Na região Sul-fronteira, Ponta Porã apresenta variação entre 10°C e 12°C. Anaurilândia, na região leste, tem mínima de 14°C e máxima de 22°C.

Em Paranaíba, no Bolsão, a mínima é de 15°C e a máxima de 33°C; Três Lagoas, na mesma região, amanhece com 16°C e atinge 31°C à tarde. Coxim, na região norte, tem mínima de 14°C e máxima de 31°C.

Na região pantaneira, os termômetros em Aquidauana e Coxim marcam 13°C inicialmente e registram máximas de 21°C e 22°C, respectivamente. Porto Murtinho, no sudoeste do Estado, registra 12°C pela manhã e chega aos 15°C ao longo do dia.