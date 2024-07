Temperaturas voltam a subir em MS

Até logo, frio! Temperaturas voltam a subir e Capital deve registrar 30ºC durante a semana. Segundo o CEMTEC a previsão para a semana é de tempo estável, com sol e variação de nebulosidade e temperaturas em elevação em MS.

“Os índices de umidade relativa do ar ficam baixos, com valores entre 15-35%. Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Não se descarta a possibilidade para a formação de nevoeiro e/ou neblinas”.

Na Capital é esperado para a semana entre 16-18ºC e máximas entre 27-30°C. Nas regiões pantaneira e sudoeste esperam-se mínimas entre 14-19°C e máximas entre 27-32°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 14-16°C e máximas entre 28-32°C.

O ar volta a ficar seco e esperam-se baixos valores de umidade relativa do ar, entre 15-35%.