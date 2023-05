Tempo amanhece fresco e fica quente durante a tarde de hoje (26)

A previsão para a sexta-feira (26) indica tempo estável, com sol e variação de nebulosidade devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o clima quente e seco em Mato Grosso do Sul.

As temperaturas tendem a ficar mais amenas na madrugada e ao amanhecer, com rápida elevação das temperaturas durante o dia devido às condições de tempo seco.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), em Campo Grande, a mínima será de 21ºC e a máxima de 31ºC. Em Dourados, mínima de 17ºC e máxima de 30ºC. No Leste, Anaurilândia terá mínima de 18°C e máxima de 30°C. No Sul do Estado, mínima de 18°C e máxima de 28°C em Iguatemi; Ponta Porã terá mínima de 17°C e máxima de 30°C.

Em Corumbá, no Pantanal, a mínima será de 23°C e máxima de 33°C. Porto Murtinho, no Sudoeste, tem mínima de 21ºC e máxima de 34ºC. No Norte do Estado, Coxim registra 20°C de mínima e a máxima de 35°C. No Bolsão, Três Lagoas e Paranaíba terão a mínima de 17ºC e a máxima de 31°C.