Mato Grosso do Sul continua com tempo instável, com probabilidade para pancadas de chuvas que podem vir acompanhadas de trovoadas. A estimativa é de chuvas isoladas e pouco volumosas para esta quinta-feira (16) no Estado. Pela manhã o tempo fica parcialmente nublado em todas as áreas, mas durante a tarde a quantidade de nuvens aumenta. Apenas a região oeste do Estado, possui tendência de tempo firme durante todo o dia.

Os níveis de umidade relativa do ar continuam baixos na maior parte do Estado, com índices em torno de 30-20% durante a tarde nas regiões central, pantaneira, norte e leste. Apenas a região sul deve ter umidade de 50% nas horas mais quentes do dia. As temperaturas devem se manter agradáveis no sul do Estado com mínimas de 17°C e máximas de até 30°C. Nas demais áreas do Estado os termômetros podem registrar mínimas de 20°C e máximas de até 39°C sendo as regiões pantaneira, norte e leste as mais quentes para o dia.